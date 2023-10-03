Seçim sonrası ekonomide atılan adımlar hızla karşılık bulmaya başladı.

Seçim sonrasında oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin para politikasında attığı normalleşme adımları Türkiye'ye kaynak girişini hızlandırırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı tasarruf ve yatırım aracı olarak destekleyen kararlarının olumlu etkileri görülmeye başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sisteminde TL mevduatın büyüklüğü 27 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 8 trilyon lira sınırına gelerek, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Kredilerde de TL'nin payı yüzde 70'e dayandı.

Bankacılık sisteminde mevduatta TL'ye dönüş sürerken, kredi piyasasında da dövizden kaçış devam ediyor.