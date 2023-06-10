Son yıllarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşamıştı.

Madencilik ve stok sıkıntılarının yaşandığı ekran kartı sektöründe sorunlar düzeldi, ancak maliyetlerde ciddi artışlar var.

Ekran kartı pazarında tedarik ve stok sıkıntıları hafiflerken, satışlar büyük oranda düşmeye başladı.

Satışlardaki düşüş sürüyor

Jon Peddie Research'e göre, masaüstü ekran kartlarının birim sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 ve 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 38,2 azaldı.

Nvidia, sevkiyatlarda yüzde 15,2'lik bir düşüşle çeyrekten çeyreğe en büyük düşüşü yaşayan şirket oldu. AMD ise yüzde 7,5'lik bir düşüş yaşadı.

Rakamlar, tüketicilerin artık 2021'deki gibi donanımlarını yükseltmek için acele etmediğini gösteriyor. Analistler ayrıca bu gerilemeyi işten çıkarmalara ve yaklaşan resesyon korkusuyla bağlantılı olan enflasyon endişesine bağlıyor.