Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar kentin pek çok noktasından net bir şekilde görülmeye başlandı.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir müdahale yürütüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve söndürme çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.