Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde Korkutan Yangın: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor!
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Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet, Bilaluşağı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA