Elazığ’ın Tadım köyünde yaşanan olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle düşen demir profillerden biri bir kişinin kulağına saplandı. Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

E.G. isimli vatandaş, rüzgarın etkisiyle devrilen demir profillerin altında kaldı. Profillerden biri kulağına saplanarak ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kulağa saplanan demirin bir bölümünü keserek müdahalede bulundu.

Yaralı E.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.