Bu kapsamda Elbistan Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Erdoğan’ın sahibi olduğu Erdoğan Traktör ’ün açılış töreni gerçekleştirildi.

Kent protokolü ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun da katılım sağladığı tören saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Ardından bir konuşma yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu bu tür işletmelerin şehrin ticaretinin canlanması adına çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kent protokolü edilen dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti.