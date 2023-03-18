Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Ve Çanakkale Zaferinin 108.Yıl Dönümü Dolayısı İle Program Düzenlendi.

Elbistan’daki Program Cumhuriyet Meydanında Yapıldı. Program İlk Olarak Protokol Üyelerinin Atatürk Büstüne Çelenk Sunmasıyla Başladı.

Yüz Yılın Felaketinin Gölgesinde Gerçekleşen Kutlama Töreninde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ve katılımcılar Tarafından Şehitler İçin Yapılan Saygı Duruşunun Ardından İstiklal Marşı Okundu.

Daha Sonra Bir Görevli Tarafından Günün Anlam Ve Önemine Binaen Bir Konuşma Yapıldı.