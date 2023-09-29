Elbistan ilçe emniyet müdürlüğü tarafından Bir buçuk ay önce başlatılan eylem planında, Düğün salonlarında ekip görevlendirilmesinin yanı sıra gelin indirilecek adreslerde de aynı şekilde tedbir almıştı. Bu sayede havaya silah atılma olayları önemli ölçüde önlenmişti.

Son 3 günde 3 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 4 de kurusıkı tabanca ele geçiren Elbistan İlçe emniyet müdürlüğü son bir buçuk aylık dönemde 123 silaha el koydu ve ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.