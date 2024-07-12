Elbistan'ın Hulusi Efendi Bulvarı'nda yaşanan silahlı kavga sonucunda, M.B. isimli bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay, M.B. ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında başlayan tartışmanın şiddetlenmesi ve silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor ancak kavga sokağa taştı ve kimliği belirlenemeyen şahıs, yanında taşıdığı tabancayla M.B.'yi bacağından vurdu. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşlar, yaralı M.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak kanamayı durdurmak için turnike uyguladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.