Elbistan-Ekinözü yolunun Kalealtı Mahallesi’nde, yeni yapılmış bir kasisi fark edemeyen hafif ticari araç, hızla ilerleyen bir otomobile arkadan çarparak kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle araç, otomobile saplanırken kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından mahalle sakinleri, sürücülerin kasislere yaklaşırken daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.