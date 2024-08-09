Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine hemen 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, K.B.'yi Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Merminin nereden ve nasıl geldiği araştırılıyor. Olay, mahallede tedirginliğe yol açarken, vatandaşlar bu tür kazaların önlenmesi için yetkililerden daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu