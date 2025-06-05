Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında bir aile paramparça oldu. Kazada baba ve kızı hayatını kaybederken, anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Elbistan’da, Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşanan feci kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza, Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan istikametine doğru seyreden S.Ö. idaresindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve yüksek hızla gelen 46 D 7700 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, sürücü baba S.Ö. ile yanında bulunan 11 yaşındaki kızı N.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan anne Ü.Ö., Elbistan İtfaiyesi’ne bağlı kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ü.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.