Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli TERRP (Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Programı) kapsamında Elbistan’da içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını kapsayan dev altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

İLBANK aracılığıyla finanse edilen proje çerçevesinde toplam 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalar kapsamında; içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan sona yenileniyor. Şehirde modern, dayanıklı ve afetlere karşı dirençli altyapı sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Yaklaşık 650 milyon TL bütçeye sahip iki büyük içmesuyu projesi kapsamında Elbistan ilçesindeki mevcut içmesuyu şebekesi tamamen yenileniyor. Her iki lot birlikte değerlendirildiğinde, binlerce metre yeni hat döşenerek ilçeye uzun yıllar sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir içmesuyu temini sağlanacak.

Projede hedeflenen çalışmalar şunları kapsıyor:

Eskiyen içmesuyu borularının tamamı yenileniyor.

Şebekeye entegre edilecek modern sistemlerle su kayıplarının önüne geçilecek.

Deprem sonrası zarar gören altyapı daha dayanıklı malzemelerle yeniden inşa ediliyor.

Ayrıca bölgeye 6 adet içmesuyu deposu inşa ediliyor.

KANALİZASYON, YAĞMURSUYU KOLEKTÖR YATIRIMLARI

Aynı zamanda Elbistan'da üç ayrı etap halinde yürütülen kanalizasyon, yağmursuyu ve kolektör altyapı projeleri de hızla devam ediyor. Kısım 1, Kısım 2 ve Kısım 3 olmak üzere yürütülen çalışmalar toplamda yaklaşık 2 milyar 286 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçiriliyor.

Kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinde son durum şu şekilde:

Kısım 1: 856 metre kanalizasyon ve 145 metre yağmursuyu hattı döşendi.

Kısım 2: 2.423 metre kanalizasyon hattı tamamlandı.

Kısım 3: Temizlik ve görüntüleme çalışmaları sürüyor.

Her iki projede de ilerleme %2 ila %5 seviyelerine ulaştı.

Kolektörde ise %11 seviyelerine ulaştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN BÜYÜK ADIM

Depremin yaralarını sarmaya devam eden Kahramanmaraş’ta, KASKİ tarafından yürütülen bu büyük altyapı dönüşümü; şehrin su ve kanalizasyon sistemlerini sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde modernize ediyor.

Yatırımlar tamamlandığında Elbistan, altyapı açısından Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline gelecek. KASKİ Genel Müdürlüğü, sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşlara güvenli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor.