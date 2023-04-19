Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnafa ticaretin canlanması için konteynerlerden geçici iş yeri kuruldu.

AFAD öncülüğünde, devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya devam edildiği ilçede, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışma yürütülüyor.

Ekonominin yeniden canlanması için kentin belirli yerlerine kurulan konteyner çarşılarda esnaf bayrama hazırlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ardından ilçede kurulan 4 çarşıda bayram öncesi nüfus yoğunluğu ve hareketlilik yaşandığını belirtti.