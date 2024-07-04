Elbistan'da, jandarma ekiplerinin icra ettiği uygulamada uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik olarak alınan istihbaratı değerlendirdi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü ile birlikte 4 kişinin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt