Elbistan'da yaşayan Ahmet Çanak, 70 yıldır demir ocağının başında alın teri döküyor. Çocukluk yıllarında babasının nalbant dükkânının karşısındaki demircileri izleyerek mesleğe ilgi duyan Çanak, zamanla bölgenin en tanınan ustalarından biri haline geldi.

Askerlik dönüşünde kendi atölyesini kuran usta demirci, yıllar boyunca balta, nacak, keser, orak ve çapa gibi birçok tarım ve el aletini üreterek bölge halkının ihtiyaçlarını karşıladı.

"Benim Ustam Olmadı"

Dedesinden ve babasından nalbantlık mesleğinin izlerini taşıyan Çanak, çocukluk yıllarında babasının dükkanının karşısındaki demircileri izleyerek ilgi duyduğu zanaatını zamanla mesleğe dönüştürdü. Çanak "Babamın dükkanının karşısında demirci komşularımız vardı. Onları izleye izleye bu mesleği öğrendim. Benim ustam olmadı." dedi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi atölyesini kuran Çanak, geçen 70 yılda balta, nacak, keser, orak ve çapa gibi çok sayıda el aleti üreterek bölge halkının ihtiyaçlarını karşıladı.

İlerleyen yaşına rağmen demir ocağının başından ayrılmayan Çanak, aynı zamanda yetiştirdiği 200'ü aşkın çırakla Elbistan ve çevresinde demircilik mesleğinin yaşamasına katkıda bulunuyor.

200'den Fazla Çırak Yetiştirdi

Yıllar boyunca yetiştirdiği çıraklarla gurur duyduğunu dile getiren Çanak, "Tezgahımda 200'den fazla çırağı usta yaptım. Her biri farklı yerlerde çalışıyor. Bazen şehir dışına giderken yanıma gelirler, helallik alıp öyle giderler. Döndüklerinde de bana uğrarlar." ifadelerini kullandı.

Çanak, eskiden dükkanında çok sayıda çırağın çalıştığını vurgulayarak, "Bu bölgede ne kadar demirci varsa ben yetiştirdim. Eskiden dükkanımda 13-14 çırak olurdu. Askere gidene kadar yanımda yetişirlerdi." dedi.

Teknoloji Mesleği Değiştirdi

Teknolojinin demircilik mesleğini de değiştirdiğine değinen Çanak, şunları söyledi:

"Önceden mesleğimizin zor tarafları oluyordu. Bir demire 3 kişi vuruyorduk, eğeyle şekil vermeye çalışıyorduk. Şimdi çarka veriyoruz, demire istediğimiz şekli verebiliyoruz. Eskiden birçok el aleti yapardık. Gelişen teknolojiyle bu ürünlere olan talep azaldı ama bitmedi. Eskiden en çok orak yapardık. Bölgemizde pancar ekilmeye başlandığında yılda 5 bin çapa, buğday ve arpa zamanında ise 2 bin kadar orak yapardım. Şimdi bunlar bitti. Fabrikasyon malzemelere dönüldü, çoğu işi traktörlerle yapıyorlar."

"Bu Sanat Peygamber Mesleğidir"

Çanak, demirciliğin önemli bir kültürel miras olduğuna işaret ederek, "Bu sanat peygamber mesleği olarak bilinir. Gençler artık bu işlere pek ilgi göstermiyor ama ben 70 yıldır olduğu gibi demire şekil vermeye, bu mesleği yaşatmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Bir Miras

Dört erkek ve dört kız çocuğu bulunan Ahmet Çanak'ın iki oğlu da babalarının izinden giderek demircilik mesleğini sürdürüyor. Elbistan'ın yaşayan değerlerinden biri olarak gösterilen Çanak, hem üretmeye hem de geleneksel zanaat kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.