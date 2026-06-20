Meteoroloji verilerine göre kentte hafta sonu hava sıcaklıklarının 33 ila 36 derece arasında seyretmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da arttı.

Kent Merkezinde Sakinlik Hakim Oldu

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise alışveriş merkezlerine yöneldi.

Kentin en yoğun noktaları arasında yer alan Alparslan Türkeş Bulvarı ile Milli İrade Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle dikkat çeken bir sakinlik gözlendi. Normal günlerde yoğunluğun yaşandığı bölgelerde insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Uzmanlardan Güneş Uyarısı

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Yetkililer ise bol sıvı tüketilmesi, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Hafta Sonu da Sıcak Geçecek

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini hafta sonu boyunca sürdürecek. Cumartesi günü sıcaklığın 33 derece, pazar günü ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.