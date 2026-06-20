Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da üniversite hayali kuran binlerce öğrenci YKS heyecanı yaşadı. Sınavın ilk oturumu için adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte okul bahçelerine geldi.

Görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına alınan öğrenciler, geleceklerini şekillendirecek sınav için sıralardaki yerlerini aldı.

Okul Önlerinde Yoğunluk Oluştu

Kent genelindeki sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk gözlendi. Öğrenciler son kontrollerin ardından sınav binalarına giriş yaparken, aileler de okul çevrelerinde bekleyişe geçti.

Bazı veliler çocukları için dua ederken, bazıları ise sınav süresi boyunca okul bahçeleri ve çevredeki gölgelik alanlarda zaman geçirdi.

Veliler de En Az Öğrenciler Kadar Heyecanlandı

Sınav salonlarında öğrenciler ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler de büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının başarılı olması için dua eden veliler, sınavın sorunsuz geçmesini temenni etti.

Öğrenciler ise uzun süredir hazırlandıkları üniversite sınavında emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele verdi.

YKS Maratonu Devam Ediyor

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak.

Üniversite adaylarının merakla beklediği sınav sonuçlarının ise ÖSYM tarafından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.