Gerçekleşen ziyarette Kahramanmaraş’ta balıkçılık sektörünün mevcut durumu, su ürünleri üretimindeki gelişmeler ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Uzun yıllara dayanan mesleki tecrübelerini kitaplaştıran İbrahim Sarı, denize kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş’ta balıkçılığın gelişim sürecini anlattığı eserini Mehmet Akif Dağ’a hediye etti.

Ziyaret sırasında kitabın hazırlanış süreci ve içerdiği bilgiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarı, Kahramanmaraş’ın su ürünleri alanındaki potansiyeline dikkat çekti.

Kitap takdiminden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ise eserin, şehrin üretim kapasitesini ve girişimcilik ruhunu yansıtan önemli bir çalışma olduğunu belirterek İbrahim Sarı’ya teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.