Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde EXPO 2023 kapsamında hayata geçirilen ve Avrupa’nın en büyük kristal lagün gölü olarak öne çıkan proje, vatandaşların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Yaklaşık 65 bin metrekarelik alanı kaplayan kristal lagün gölü, turkuaz rengi ve doğal görünümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan alanda aileler, gençler ve çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

EXPO alanında yer alan hobi evleri, kafeler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve peyzaj düzenlemeleri, bölgeyi kentin önemli cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor. Depremlerin ardından sosyal yaşamın yeniden canlanmasına katkı sağlayan alan, vatandaşların nefes aldığı önemli buluşma noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sadece fuar alanı olarak değil, uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir yaşam merkezi olarak planlanan projede kelebek ve uğur böceği bahçeleri, şehir müzesi, konferans salonu ve çeşitli rekreasyon alanları da bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın modern yüzünü yansıtan projeler arasında gösterilen EXPO Alanı ve kristal lagün gölü, hem kent sakinlerinin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.