Edinilen bilgiye göre kaza, Andırın ilçesine bağlı Efilağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.