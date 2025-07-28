Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen iş kazasında, elektrik arızasını gidermeye çalışan 31 yaşındaki Sefa Salman, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Binevler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik ustası olduğu öğrenilen Sefa Salman, mağazada oluşan arızayı gidermek için çalışma yürüttüğü sırada iddiaya göre akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, detaylı incelemelerde bulundu.

Sefa Salman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.