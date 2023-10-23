Kayseri, Papatya Caddesi'nde M.T. (22) idaresindeki 38 AHD 130 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Elektrik direği ise bir başka aracın üzerine devrildi.

Vatandaşların durumu ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobilin sürücüsü M.T. ile otomobildeki H.T. (15) ve A.T. (18) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Ali Vural, fren sesi duyduklarını ve hemen aracın yanına gittiklerini söyledi. Aracın bir anda yanmaya başladığını anlatan Vural, "Çevredeki arkadaşlarla yangın tüplerini getirdik.

Kaza sonrası otomobilin içinde bulunan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarı çıkarak yanan araçtan uzaklaştılar.

Yangın tüpü ile müdahale ettiğim sırada arka koltukta oturan kişi, alevlerin hafiflemesiyle dışarı çıktı.

Amacımız içinde biri olabilir diye yangına müdahale etmekti. Olay yerindeki tüm arkadaşlar seferber olup yangın tüplerini getirdiler ve yangını söndürdük." diye konuştu.