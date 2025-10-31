Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında uygulanacak “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” kararını Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, elektrik tüketiminde devlet desteğinden yararlanma sınırlarını yeniden belirleyerek milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor.

Yıllık 4.000 kWh Üstü Abonelere Devlet Desteği Yok

EPDK kararıyla birlikte, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’i aşan aboneler, 2026 yılı itibarıyla devlet elektrik desteğinden yararlanamayacak. Bu sınır, aylık ortalama 984 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen tüketicilerin destek kapsamı dışında kalacağı anlamına geliyor.

Yeni Düzenleme Yaklaşık %6 Aboneyi Etkileyecek

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni limitler tüm abonelerin yaklaşık yüzde 6’sını etkileyecek. Bu kapsamda;

Kamu kurum ve kuruluşları,

Mahalli idareler,

Apartmanlar ve konut siteleri,

Ortak kullanım alanları

da aynı grupta değerlendirilecek.

AFAD ve Tarımsal Faaliyetler İçin Özel Sınırlar

Bazı özel tüketici grupları için daha yüksek sınırlar belirlendi. Buna göre:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.

Katsayılar Değişmedi

EPDK ayrıca Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) değerlerinin aynı şekilde uygulanacağını duyurdu. Buna göre:

Mesken tüketici grubu için KBK: 1,05

Diğer tüketici grupları için KBK: 1,0938

Yeni Limitler 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

EPDK’nın yayımladığı karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenleme, enerji tasarrufu bilincini artırmayı ve desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.