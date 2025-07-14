Ülkemizde de TOGG'un piyasaya çıkmasıyla başlayan yerli elektrikli araç üretimi ve Tesla gibi uluslararası markaların artan popülaritesi ile elektrikli araç sahiplerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum elektrikli araçların kendine özgü risklerini göz önünde bulunduran özel sigorta ürünlerinin önemi de giderek artmaktadır. Elektrikli araç kasko hizmeti araçlar için birçok alanda güvence sunar. Elektrikli araç kasko hizmeti hakkında merak edilen tüm soruların cevapları yazımızda.

Elektrikli Araç Kasko Sigortası Nedir?

Elektrikli araç kasko sigortası geleneksel benzinli veya dizel motorlu araçlar için sunulan kasko sigortalarının temel özelliklerini içerirken elektrikli araçların özel bileşenlerini ve potansiyel risklerini de kapsayan özelleştirilmiş bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü elektrikli araçların batarya sistemleri, elektrik motorları, şarj ekipmanları ve diğer elektronik bileşenleri gibi kritik parçalarını koruma altına alır.

Elektrikli araç kasko sigortası modern otomotiv dünyasında yükselen bir trend olan elektrikli seyahat biçimine uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Ürünler geleneksel araçlardan farklı olarak elektrikli araçlar batarya teknolojisi, elektronik kontrol sistemleri ve özel şarj altyapısı gibi unsurlar nedeniyle farklı risk profillerine sahiptir.

Elektrikli Araç Kasko Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Elektrikli araç kasko sigortası kapsamında standart araç sigortalarının kapsadığı çarpışma, çalınma, yangın gibi temel risklerin yanı sıra elektrikli araçlara özgü çeşitli riskleri de kapsamaktadır. Bu riskler arasında batarya hasarları, elektrik motorundaki arızalar, elektronik aksamın bozulması ve şarj istasyonu ile ilgili kazalar yer almaktadır.

Bu sigortanın kapsamındaki elektrikli araçların en değerli ve kritik bileşeni olan batarya sistemi özel bir öneme sahiptir. Zira bataryanın kazalardan, doğal afetlerden veya teknik arızalardan kaynaklanan hasarları yüksek maliyetlere neden olabilir. Ayrıca diğer maliyetli bir sorun olan elektrik motorunun mekanik veya elektriksel arızaları, araç içi elektronik sistemlerin hasarları ve navigasyon sistemleri gibi ileri teknoloji bileşenlerinin korunması da bu sigorta türünün kapsamındadır.

Elektrikli Araç Kasko Sigortasının Teminatları

Elektrikli araç kasko sigortasının sunduğu teminatlar poliçeye göre değişkenlik göstermektedir. Ancak neredeyse her kasko poliçesinde bulunan bazı temel teminatların olduğunu söylemek mümkün. Bu teminatları şu şekilde sıralayabiliriz:

Batarya Hasarları: Bataryanın kazalar, doğal afetler veya teknik arızalar sonucu hasar görmesi durumlarını kapsar. Batarya değişimi veya onarımı gibi yüksek maliyetli işlemleri içerir ve bataryanın performans kaybı yaşaması durumlarında da koruma sağlar.

Elektrikli Motor Arızaları: Elektrik motorunun mekanik veya elektriksel arızalarını kapsar. Motorun kazalar sonucu hasar görmesi, beklenmeyen arızalanması ve tamir veya değiştirme maliyetlerini içerir.

Elektronik Aksamın Bozulması: Araç içi elektronik sistemlerin arızalanması veya hasar görmesi durumlarını kapsar. Navigasyon sistemleri, elektronik kontrol üniteleri, sensörler ve diğer ileri teknoloji bileşenlerinin korunmasını sağlar.

Bunlara ek olarak elektrikli kasko teminatlarında bazı ek güvenceler de bulunabilir. Şarj ekipmanlarının hasar görmesi veya çalınması, yol yardım desteği ve özel yedek parça desteği gibi teminatlar da sigorta poliçelerinde yer alabilir. Sigorta fiyatları ve teminatlarını inceleyerek aracınıza uygun seçeneği rahatlıkla bulabilirsiniz.

Elektrikli Araç Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektrikli araç kasko seçiminde en önemli husus batarya kapsamının detaylıca incelenmesidir. Elektrikli araçların en pahalı bileşeni olan bataryalar için birçok kasko poliçesi standart kapsamda yeterli koruma sunmayabilir. Bu nedenle, poliçenin batarya tamiri ve değişim masraflarını ne ölçüde karşıladığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca şarj ekipmanları ve yol yardım hizmetlerinin kapsam dahilinde olup olmadığının kontrol edilmesi de önemlidir. Elektrikli araçların şarj ihtiyacı nedeniyle yolda kalma riski bulunduğundan bu hizmetlerin poliçe kapsamında yer alması büyük avantaj sağlayacaktır.

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