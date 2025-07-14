Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş Pazarcıklılar Derneği Başkanı Adil Alpman, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü, çeşitli Alevi dernekleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Elif Ana’nın manevi huzurunda bu anlamlı günde bir araya geldi.

Program, Elif Ana’nın torunu Asef Soğan’ın konuşmasıyla başladı. Soğan, Elif Ana’nın sadece bir inanç önderi değil, aynı zamanda Anadolu’nun vicdanı, sevgisi ve hoşgörüsünün sembolü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Elif Ana, yaşadığı dönemde yalnızca bir mürşit değil; barışın, adaletin ve sevginin sesi oldu. Onun inancı, insanı merkeze alan bir yaşam felsefesidir. Bugün burada 6 bin kişilik bu kalabalıkla bir araya gelmek, onun mirasına olan bağlılığımızın göstergesidir. Aşure, bizim için sadece bir tatlı değil; farklılıklarımızı bir potada kaynaştıran birliğin simgesidir.”

Etkinliğe katılan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da bir konuşma yaparak Alevi toplumunun inançlarına ve kültürüne duyulan saygının önemine dikkat çekti. Öztunç, “Bu topraklarda yüzyıllardır kardeşçe yaşadık, bundan sonra da birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Elif Ana’nın izinden gitmek, kardeşliği savunmaktır” dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer de yaptığı konuşmada, “Belediye olarak inanç merkezlerine sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Elif Ana’nın hatırasını yaşatmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü ise, “Bugün burada sadece aşure paylaşmıyoruz. Aynı zamanda inancımızın güzelliklerini, sevgimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı da paylaşıyoruz. Bu toprakların barışı, Elif Ana’nın duasıyla daim olsun” dedi.

