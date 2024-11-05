Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor.

Emeklilerin ve memurların maaşlarında etkili olan 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli oldu.

EMEKLİLER 4 AYDA YÜZDE 12,06 ZAM HAK ETTİ

4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından 12,06 oldu.

Bu verilere göre enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına olduğu gibi yansıyacak.

EN DÜŞÜK SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 7,5 LİRA

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 1.507,5 lira zamla birlikte 14 bin 7,5 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

MEMUR MAAŞI HESAPLANMASI

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında ise enflasyon farkı Toplu Sözleşme'den verilen rakam ile birlikte değerlendirilecek.

Memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor.

MEMURLAR 4 AYDA YÜZDE 7,99 ZAM HAK ETTİ

Temmuzdan bugüne kadar olan 4 aylık enflasyon yüzde 10’un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı Toplu Sözleşme ile birlikte 7,99 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 42 BİN 307,24 LİRA

En düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 3 bin 130,24 lira zamla birlikte 42 bin 307,24 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 18 BİN 986,20 LİRA

En düşük memur maaşı 17 bin 587 lira olarak kullanılıyor 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte 1.405,20 lira zamla birlikte 18 bin 986,20 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

MEMURLARIN ZAM ORANININ BELİRLENMESİNE SON İKİ VERİ KALA HAK ETTİĞİ MAAŞLAR

UNVANLAR / DERECE / 2024 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ - 1/4 (Üniversite Mezunu): 59 bin 467 liradan 64 bin 218,41 iraya

MEMUR / (Universite Mezunu) - 9/1: 40 bin 817 liradan 44 bin 78,27 iraya

UZMAN ÖĞRETMEN - 1/4: 52 bin 568 liradan 56 bin 762,18 iraya

ÖĞRETMEN - 1/4: 47 bin 433 liradan 51 bin 222, 89 iraya

BAŞKOMİSER - 3/1: 58 bin 338 liradan 62 bin 999,20 iraya

POLİS MEMURU - 8/1: 52 bin 816 liradan 57 bin 35,99 iraya

UZMAN DOKTOR - 1/4: 97 bin 836 liradan 105 bin 653,09 liraya

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) - 5/1: 47 bin 909 liradan 51 bin 736,92 liraya

MÜHENDİS - 1/4: 60 bin 663 liradan 65 bin 509,97 liraya

TEKNİSYEN - 11/1 (Lise Mezunu): 42 bin 313 liradan 45 bin 693,80 liraya

PROFESÖR - 1/4: 86 bin 378 liradan 93 bin 270,60 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 7/1: 57 bin 243 liradan 61 bin 822,11 liraya

VAİZ - 1/4: 49 bin 582 liradan 53 bin 543,60 liraya

AVUKAT - 1/4: 57 bin 28 liradan 61 bin 584,53 liraya