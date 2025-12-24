Zam Oranlarında Gözler Aralık Enflasyonunda

Memur ve emeklilerin maaş artışı;

Toplu sözleşme

6 aylık enflasyon farkı

kriterlerine göre hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam alıyor.

Kasım Enflasyonu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;

Kasım ayı enflasyonu: %0,87

Yıllık enflasyon: %31,07

Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısına ait 5 aylık TÜFE kesinleşmiş oldu.

5 Aylık Zam Oranları Netleşti

Açıklanan verilere göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %11,20

Memur ve memur emeklileri: %17,55

Bu oranlara aralık ayı enflasyonu da eklenecek ve nihai zam ocak ayında belli olacak.

“Taban Aylık 1.000 Lira Artabilir”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, zam sürecine ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zengin, 5 aylık verilerin büyük ölçüde tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, taban emekli aylığında 1.000 liralık artış beklentisinin de masada olduğunu söyledi.

Aralık Enflasyonu Zamları Yukarı Çekebilir

Zam oranlarının kaderi aralık ayı TÜFE verisine bağlı. Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentileri belirleyici olacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini:

%31 – %33 aralığı

Senaryo 1: Enflasyon %31 Olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %12,28

Memur ve memur emeklisi: %18,70

Senaryo 2: Enflasyon %33 Olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %14

Beklentilerin Altında TÜFE Gelirse Ne Olur?

Kasım ayında olduğu gibi beklentilerin altında bir enflasyon açıklanması durumunda;

Zam oranlarının alt bantta kalması

Yüzde 31’e yakın bir yıllık enflasyonun gerçekleşmesi

olasılığı güçleniyor.

Bu senaryoda;

SSK ve Bağ-Kur: %12,28

Memur ve emekliler: %18,70 öne çıkıyor.

Kimler Zam Takvimini Yakından İzlemeli?

En düşük emekli aylığı alanlar

2026 başında emekli olacaklar

Memur emeklileri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Bu gruplar için aralık ayı enflasyonu kritik eşik olarak görülüyor.

Ocak Zammı Maaşları Nasıl Etkileyecek?

Zam oranları kadar;