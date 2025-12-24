Zam Oranlarında Gözler Aralık Enflasyonunda
Memur ve emeklilerin maaş artışı;
-
Toplu sözleşme
-
6 aylık enflasyon farkı
kriterlerine göre hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam alıyor.
Kasım Enflasyonu Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;
-
Kasım ayı enflasyonu: %0,87
-
Yıllık enflasyon: %31,07
Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısına ait 5 aylık TÜFE kesinleşmiş oldu.
5 Aylık Zam Oranları Netleşti
Açıklanan verilere göre:
-
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %11,20
-
Memur ve memur emeklileri: %17,55
Bu oranlara aralık ayı enflasyonu da eklenecek ve nihai zam ocak ayında belli olacak.
“Taban Aylık 1.000 Lira Artabilir”
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, zam sürecine ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
Zengin, 5 aylık verilerin büyük ölçüde tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, taban emekli aylığında 1.000 liralık artış beklentisinin de masada olduğunu söyledi.
Aralık Enflasyonu Zamları Yukarı Çekebilir
Zam oranlarının kaderi aralık ayı TÜFE verisine bağlı. Bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentileri belirleyici olacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini:
-
%31 – %33 aralığı
Senaryo 1: Enflasyon %31 Olursa
-
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %12,28
-
Memur ve memur emeklisi: %18,70
Senaryo 2: Enflasyon %33 Olursa
-
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %14
-
Memur ve memur emeklisi: %20,51
Beklentilerin Altında TÜFE Gelirse Ne Olur?
Kasım ayında olduğu gibi beklentilerin altında bir enflasyon açıklanması durumunda;
-
Zam oranlarının alt bantta kalması
-
Yüzde 31’e yakın bir yıllık enflasyonun gerçekleşmesi
olasılığı güçleniyor.
Bu senaryoda;
-
SSK ve Bağ-Kur: %12,28
-
Memur ve emekliler: %18,70 öne çıkıyor.
Kimler Zam Takvimini Yakından İzlemeli?
-
En düşük emekli aylığı alanlar
-
2026 başında emekli olacaklar
-
Memur emeklileri
-
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
Bu gruplar için aralık ayı enflasyonu kritik eşik olarak görülüyor.
Ocak Zammı Maaşları Nasıl Etkileyecek?
Zam oranları kadar;
-
Taban aylık artışı
-
Refah payı ihtimali
-
Ek düzenlemeler de emekli maaşlarının seyrinde belirleyici olacak.