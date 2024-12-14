Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın toplantı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin video da yer aldı.