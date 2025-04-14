Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi. Toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerce uygulanan trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı.