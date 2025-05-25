Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 15-22 Mayıs tarihleri arasında, 3 milyon 617 bin 99 aracın denetlendiğini, 534 bin 508 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bu kapsamda Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 534 bin 508 araç ve sürücüye işlem y