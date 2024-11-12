Yörede büyük ilgi gören yeşil zeytin, özellikle kırma ve çizik zeytin olarak tüketiliyor. Dere pazarında yıllardır zeytincilik yapan Mustafa Karataş, zeytinin dilme ve çizme işlemlerini vatandaşlara ücretsiz sunuyor. Bu hizmet, özellikle ev hanımlarını büyük bir zahmetten kurtarırken, zeytin kültürünü yaşatmaya önemli katkı sağlıyor.

Karataş işletmesi gibi bazı firmalar, zeytinin dilimleme ve çizme işlemlerinin yanı sıra farklı zeytin ürünlerine dönüştürülmesi sürecinde de faaliyet gösteriyor. Böylece zeytin severlere geniş bir ürün yelpazesi sunulurken, Kahramanmaraş’ın köklü zeytin kültürünün korunmasına ve geliştirilmesine destek sağlanıyor.