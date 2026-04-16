Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’den Taziye Mesajı
Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

Kaynak: AA