Batman'da kayınbirader vahşeti..

Dün Cudi Mahallesi 3531'inci Sokak'ta meydana gelen olayda; Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi Rıdvan Göçmen tartışma çıktı.

Yeğeninin gözü önünde darbedip silahla vurdu

Tartışmanın büyümesi ile Göçmen, 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

Hayatını kaybetti

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olay sonrası, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.

Tutuklandı

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Rıdvan Göçmen işlemleri sonrası tutuklandı.

Öte yandan Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vahdettin Güneş'in daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamak suçundan tutuklandığı, 13 Nisan'da ise serbest bırakıldığı belirtildi.