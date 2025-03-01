İsrail'in saldırılarıyla harabeye dönen Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Ramazan ayını büyük acılarla ve zorluklarla karşılıyor. Bombardımanda yıkılan evlerinin ve kalıntıları arasında ilk sahurlarını yapan Gazzeliler, teravih namazlarını da molozların üzerinde kıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak isteyen Filistinliler, tüm yıkıma rağmen ışıklı eğlenceler sayesinde dayanışma parçalarıyla çalıştı. Çocukların yüzlerine yansıyan ışıklar, Gazze'nin oluşturduğu umut ve direncinin simgesi oldu.