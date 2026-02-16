Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nde 171 personelin katılımıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes AŞ, Gökbörü, Yesevi, İHH ve ANDA'dan 171 personel katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği 13 kişi çığ altına kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekiple kurtarma köpeği gönderildi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda kar altında kalanlardan 11 kişi yaralı kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tatbikatta, 27 araç, 3 kar motoru ve ambifik araç yer aldı.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatta tüm teknik teçhizatı sahada kullandıklarını belirten Kaçmaz, şunları kaydetti:

'Kayseri olarak her türlü afete karşı hem kapasitemizi artırma yönünde hem de sahadaki deneyim ve tecrübelerimizi artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yine tüm paydaşlarımızla, 17 kurumumuz, 171 personelimizle bir çığ tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatın ilkini geçen sene gerçekleştirmiştik. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimizle Kayseri'mize yakışır başarılı bir tatbikat ifa ettik.'

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise tatbikatın geniş kapsamlı bir şekilde yapıldığını ve kurumlar arası koordinasyonun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde en küçük bir aksiliğe fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Genç, tatbikat gereği çığ altında kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışmalar yapıldığını ve afet yönetim merkezi çadırında tatbikatın canlı görüntülerle takip edildiğini belirtti.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes'te güzel ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etti.