Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazının ardından camideki vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli" diye konuştu.

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar ve çocuklar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.