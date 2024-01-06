Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programları arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız" İfadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen atama ve araç takviyesiyle İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayısı 56 bin 607'ye, araç sayısı ise 8 bin 894'e ulaşmış oldu.