Erdoğan CHP'nin İstanbul'da mafya düzeni kurduğunu söylerken ahtapotun kollarının tek tek deşifre olduğunu vurguladı.

Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerin, İstanbul'u ne hallere düşürdüklerini görüyoruz. Meydanlardaki terörü, faşist dayatmaları takip ediyoruz. Faşizm öyle hale vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar. Hırsızlara sahip çıkmadı diye önlerine geleni linç ediyorlar. En basit bir çatlak sese tahammülsüzlükle saldırdıklarını sizler de görüyorsunuz. Neredeyse her gön suç örgütünün hırsızlığı, sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya çıkıyor. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. İstanbul'daki mafya düzeninden bahsediyorlar ama ne bir mahcubiyet ne bir utanma söz konusu. İhanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekirken, hakim savcıları, medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar. Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu siye müfteri ilan ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Özel'i de eleştiren Erdoğan 'Suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür' dedi.

Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür. CHP'nin böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezdiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz çünkü biz iktidar partisiyiz. Milletimiz bizi haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. İstanbul'u sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız.