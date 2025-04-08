İsrail'i yayılmacı politikası konusunda uyaran Erdoğan 'Bize kimse harita çizemez. Ne hak yeriz ne de hak yenmesine göz yumarız' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Erdoğan korkunun ecele faydası olmadığını ve ortaya çıkanların ortaya çıkacakların habercisi olduğunun altını çizdi.

Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu bakın onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığını aynı şekilde CHP Genel Başkanı ve şürekası çok ama çok iyi biliyor. Paniklemelerinin arkasında yatan esas sebep budur. Telaşla suç bastırma yoluna gitmelerinin nedeni de işte budur. Bu ucuz siyasettir.

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunu kullanıyorlar. Bunun adı milletin aklıyla, izanıyla, irfanıyla alay etmektir. CHP Genel Başkanına buradan şunu söylemek istiyorum: Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Zaten buna ihtiyaç da duymaz. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız.