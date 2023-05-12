Ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kulağından kene çıktı Ağrı şikayetiyle gittiği hastanede kulağından kene çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, "Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Meral hanımı masadan kalktıktan 3 gün sora oraya tıpış tıpış döndüren güç de, Muharrem beyi seçime 3 gün kala yarıştan çektiren de aynı güçtür. Kemal Kılıçdaroğlu partisini yenilgiden yenilgiye götüren bir maşadır.