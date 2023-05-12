Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, "Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Meral hanımı masadan kalktıktan 3 gün sora oraya tıpış tıpış döndüren güç de, Muharrem beyi seçime 3 gün kala yarıştan çektiren de aynı güçtür. Kemal Kılıçdaroğlu partisini yenilgiden yenilgiye götüren bir maşadır.