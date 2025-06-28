Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Erdoğan, 2025 yılında çiftçilere yapılan destek ödemelerinin yıl sonunda 135 milyar liraya ulaşacağını belirtti.

“Çiftçimizin Yanındayız” Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Çiftçilerimize 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 84 milyar lira ödeme yaptık. Bu rakam yıl sonunda 135 milyar liraya ulaşacak,” diyerek tarıma verilen desteğin süreceğini kaydetti. Erdoğan, üreticinin alın terini asla boşa çıkarmayacaklarını vurgularken, gıda güvenliğini sağlamak adına tarım politikalarının güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Tarım Ekosistemine Güçlü Destek Programda konuşan sektör temsilcileri de Ziraat Bankası'nın tarımsal finansman alanında sunduğu çözümlerin, çiftçilerin üretim potansiyelini artırmada kilit rol oynadığına dikkat çekti. Modern üretim yöntemleri, dijital tarım teknolojileri ve sürdürülebilirlik konularının öne çıktığı etkinlikte; kamu-özel sektör iş birliğinin artırılmasının önemi de vurgulandı.

Gelecek Vizyonu: Verimli, Güvenli, Sürdürülebilir Tarım Toplantıda açıklanan yeni projeler arasında, genç çiftçilere yönelik destek paketleri, iklim dostu üretim modelleri ve kırsal kalkınma programları da yer aldı. Erdoğan’ın açıklamaları, tarım sektöründe yeni bir vizyonun ve daha büyük ölçekli yatırımların habercisi olarak yorumlandı.