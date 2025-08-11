Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8'nci yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anne Ayşe Bülbül ve çocuklarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Eren Bülbül'ün kabrine karanfil bıraktı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehadetlerinin üzerinden 8 yıl geçen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in acılarının hala yüreklerinde olduğunu söyledi.

Anne Ayşe Bülbül ise oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadığını, yıllar geçse de hiç bir zaman unutmadığını belirtti.