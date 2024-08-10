Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yedinci yılında unutulmadı.

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları Türkiye'nin hafızasında yer etti.

Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren, milyonların gönlünde yer edindi.

Eren Bülbül'ün adı Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra birçok ülke ve şehirdeki farklı mekanlarda da yaşatılıyor.

Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, okulun adı Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 7 yıldır özlemini çektiği oğlunu yaşadığı zorlu koşullardaki mücadelesiyle hatırlıyor.

Yüreğindeki evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyan anne, oğlunun bahçe işlerinden kazandığı yevmiyeyle aldığı ekranı kırık cep telefonunu, yıllar geçmesine rağmen "oğlumun emaneti" diyerek yanından ayırmıyor.

Aynı Çatışmada Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına, Trabzon'dan Hatay'a, motosikletlilerin de bulunduğu konvoy düzenlendi.