Patlama Avrupa Serbest Bölgesi'nde Meydana Geldi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada bugün korkunç bir patlama yaşandı. Anestezi gazı (azot protoksit) üretimi yapılan tesisteki kazanda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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2 İşçi Hayatını Kaybetti

Patlama sırasında fabrikada çalışan:

olay yerinde yaşamını yitirdi. İki işçinin cansız bedenleri, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

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Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Patlamanın ardından olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşandı.

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