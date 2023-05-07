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Serbest bırakıldı Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Çağla S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Çağla S. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hastaneye kaldırıldı Kanlar içinde yere yığılan Şifanur K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şifanur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çağla S., üzerinde bulunan bıçağı, Şifanur K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı.

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