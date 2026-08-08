Ermenek Maden Faciasının Baş Şüphelisi 8 Yıl Sonra Yakalandı!
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının baş şüphelisi olarak aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö., Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı.
JASAT Ekipleri Adım Adım Takip Etti
Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ermenek'teki maden kazası davasında baş şüpheli olarak yargılanan ve hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan firari Y.Ö.’nün izini sürdü.
Ekiplerin yürüttüğü istihbarat ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yaklaşık 8 yıldır firari olan hükümlünün Silifke ilçe merkezinde gizlendiği tespit edildi.
21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Cezaevine Gönderildi
Düğmeye basan JASAT ekipleri, belirlenen adrese gerçekleştirdikleri operasyonla firari hükümlü Y.Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Jandarma Komutanlığı’ndaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayın Geçmişi: Ermenek Maden Faciası
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen su basması sonucu 18 maden işçisi mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından açılan davalarda sorumlular hakkında hapis cezaları verilmiş, davanın ana şüphelilerinden Y.Ö. ise yargılama ve ceza aşamasında kayıplara karışmıştı.