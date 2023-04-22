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Açıklamada, olayın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Yaralanan 3 askere acil tıbbi müdahalede bulunulduğu, olayla ilgili bölgedeki Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği ifade edildi.

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Patlama nedeniyle araçtaki 2 askerin yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yaralıların yardımına giden başka bir askerin de anti personel mayına basarak yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şuşa ilinin Allahgulular köyü civarındaki mevzilere malzeme taşıyan kamyonun Ermeni güçlerce döşenen mayına çarptığı bildirildi.

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