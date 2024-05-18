Erzurum'da buluşan antrenör, eğitmen ve kayakseverlerden oluşan grup, karla kaplı kentin zirvelerinde dağ kayağı yaparak bu sporun popülaritesini artırmaya çalışıyor.

Türkiye`nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken`de, kayak sezonu kasım ayında açılıp nisan ayı sonunda tamamlanıyor. Kentte profesyonel dağ kayakçılarından oluşan ekipler ise karla kaplı Palandöken`in zirvelerinde kayak yapmaya devam ediyor.

Antrenör, eğitmen ve kayakseverlerden oluşan 6 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla Erzurum-Çat kara yolunda şehir merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Palandöken Dağı`nın Konaklı Mahallesi bölgesindeki 3 bin 185 rakımlı dağda bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Dağ Kayağı ve Dağcılık Antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, her yıl sezon kapandıktan sonra karlı dağlara tırmandıklarını söyledi.

Snowboarduyla faaliyete katılan 24 yaşındaki Gülşah Tosun da kayak yapmayı sevdiğini anlatarak, "Kasımdan beri Erzurum`da muhteşem kar kalitesi var. Bizler de güneşli günleri buldukça dağ kayağı yapıyoruz. Bugün de o keyifli günlerden bir gün." diye konuştu.