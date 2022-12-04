İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi’nde, evini terk eden eşine kızan Recep Çakır isimli şahıs önce alkol aldı, ardından kirada kaldığı evi ateşe verdi.

Gece saat 22.30 sıralarında, 3 katlı binanın giriş katında çıkan ilk yangına önce çevre sakinleri sonra da itfaiye müdahale etti.

Yangın sırasında Recep Çakır ve ailesinin içeride olduğunu düşünen sokak sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesinden sonra evde kimsenin olmadığı ortaya çıktı.

İlk yangının ardından 1 saat sonra, itfaiyeye aynı adresten bir yangın ihbarı daha geldi. Her iki yangında da üst katlarda oturanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.

Evi, kiracı olarak yaşayan Recep Çakır’ın yaktığını iddia eden bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, çevrede arama yaptı.

Boş arazide yakalandı

Recep Çakır, evden 200 metre uzaklıkta boş arazide uyurken bulundu. Alkolün etkisi ile sızdığı belirlenen Recep Çakır'ın üzerini arayan polis ekipleri, kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Atlarımı kontrol etmeye geldim”

Basın mensuplarının "Evi siz mi yaktınız?" şeklindeki sorusuna Recep Çakır, "Ben yakmadım. Burada atlarım var onları kontrol etmeye geldim." dedi.

Recep Çakır, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

“Normalde iyi bir insandı”

Ev sahibi Ahmet Güzel, “Bir yıldır burada kiracıydılar. Hurda toplayarak geçimini sağlıyordu. Eşi ile tartıştıktan sonra kafası güzel bir şekilde gelip evi bu hale getirdi. Normalde iyi bir insandı ama alkolün etkisiyle bu olayı gerçekleştirmiş. Daire artık oturulmaz bir halde." dedi.

“Sen bu evden gidersen ben buraları yakarım”

Bina sakinlerinden İremsu Güzel ise, Recep Çakır’ın eşiyle tartıştığını ve eşi evden giderken, “Sen bu evden gidersen ben buraları yakarım." dediğini iddia etti.